Strelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu.

Zvezda je ovom pobedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.

Crveno-beli trenutno imaju 57, a crno-beli 53 boda.

Svoje impresije posle utakmice izneo je strelac drugog gola Marko Arnautović.

Posle proslave gola na Severu, dao je izjavu za zvanični sajt kluba i u transu rekao:

- Sve mi znači. Ne mogu da opišem. Top, top, top, fenomenalno je bilo

