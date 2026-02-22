Zvezda slavila u večitom derbiju
178. VEČITI DERBI
ARNAUTOVIĆ U TRANSU POSLE VEČITOG DERBIJA: Ne mogu ovo da opišem...
Strelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu.
Zvezda je ovom pobedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.
Crveno-beli trenutno imaju 57, a crno-beli 53 boda.
Svoje impresije posle utakmice izneo je strelac drugog gola Marko Arnautović.
Posle proslave gola na Severu, dao je izjavu za zvanični sajt kluba i u transu rekao:
- Sve mi znači. Ne mogu da opišem. Top, top, top, fenomenalno je bilo
