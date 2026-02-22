Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju.

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Strelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu.

Zvezda je ovom pobedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.

Crveno-beli trenutno imaju 57, a crno-beli 53 boda.

Svoje impresije posle utakmice izneo je strelac drugog gola Marko Arnautović.

Posle proslave gola na Severu, dao je izjavu za zvanični sajt kluba i u transu rekao:

- Sve mi znači. Ne mogu da opišem. Top, top, top, fenomenalno je bilo

