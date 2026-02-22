Slušaj vest

Nenad Stojaković posle poraza u 178. prvenstvenom večitom derbiju broji poslednje sate i dane na klupi Partizana.

Stojaković je u pet kola osvojio čak osam bodova manje u odnosu na večitog rivala i iz plus četiri stigao do minus četiri posle 24 kola.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Već odavno je njegov status upitan, a čini se da ovog puta oni koji ga brane nemaju dovoljne argumente.

Kako prenosi PBG njuz, u slučaju da Nenad Stojaković ode sa mesta šefa struke, na klupu Partizana trebao bi da sedne tandem Čakar - Ćetković.

djordjije.jpg
Foto: Www.partizan.rs

Đorđije Ćetković već neko vreme figurira za trenera Partizana, ali je problem što nema položeno za PRO licencu. Stoga je on posle odlaska Srđana Blagojevića bio tandem sa Markom Jovanovićem.

Sada bi se ponovila ista situacija, samo što bi Damir Čakar bio drugi deo tandema umesto Marka Jovanovića.

