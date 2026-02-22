Slušaj vest

Fudbaleri Atalante pobedili su na svom terenu Napoli sa 2:1, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.

Serija A 2025/26

Napoli je poveo golom Sema Bekeme u 18. minutu, ali je Atalanta preokrenula rezultat u drugom poluvremenu i upisala pobedu.

Najpre je Mario Pašalić u 61. minutu izjednačio na 1:1, da bi pobedu Atalanti doneo Lazar Samardžić u 81. minutu.

Atalanta je sedma na tabeli italijanskog šampionata sa 45 bodova, dok je Napoli treći sa 50 osvojenih bodova.

Fudbaleri Atalante će u narednom kolu Serije A gostovati Sasuolu, dok će Napoli u goste Veroni.