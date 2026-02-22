Fudbaleri Rome savladali su Kremoneze rezultatom 3:0 u Seriji A, uz odličnu igru u drugom poluvremenu na stadionu Olimpiko.
SERIJA A! Roma savladala Kremoneze!
Fudbaleri Rome savladali su Kremoneze rezultatom 3:0 u poslednjoj utakmici nedeljnog programa 26. kola italijanske Serije A.
"Vučica" je slavila ubedljivo na svom "Olimpiku", ali je otpor gostiju slomila tek u drugom poluvremenu.
Roma Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Alfredo Falcone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia
Na isteku sat vremena igre Kristante je načeo Kremoneze, da bi u 77. minutu Ndika duplirao prednost Rome.
Potom su gosti imali dve velike prilike. Najpre preko Vardija, koji nije uspeo da predribla Mileta Svilara u situaciji jedan na jedan, a onda je i Tornsbi propustio veliku šansu.
Kazna je ubrzo stigla, tako što je u 86. minutu Pizili stavio tačku na ovaj meč.
