Slušaj vest

Fudbaleri Rome savladali su Kremoneze rezultatom 3:0 u poslednjoj utakmici nedeljnog programa 26. kola italijanske Serije A.

"Vučica" je slavila ubedljivo na svom "Olimpiku", ali je otpor gostiju slomila tek u drugom poluvremenu.

Roma Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Alfredo Falcone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Na isteku sat vremena igre Kristante je načeo Kremoneze, da bi u 77. minutu Ndika duplirao prednost Rome.

Potom su gosti imali dve velike prilike. Najpre preko Vardija, koji nije uspeo da predribla Mileta Svilara u situaciji jedan na jedan, a onda je i Tornsbi propustio veliku šansu.

Kazna je ubrzo stigla, tako što je u 86. minutu Pizili stavio tačku na ovaj meč.

Ne propustiteKošarkaOTKRIVENO! Evo kada se Karlik Džons vraća na teren, Grobari ga čekaju kao ozeblo sunce!
Karlik Džons
FudbalSAMARDŽIĆ SRUŠIO ŠAMPIONA: Srpski reprezentativac presudio Napoliju!
profimedia-1077453390.jpg
FudbalPARTIZAN DOBIJA NOVOG TRENERA?! Poznato je ko menja Nenada Stojakovića
Nenad Stojaković
KošarkaŠRUDER HTEO DA BIJE TOPIĆA: Nemac nasrnuo na mladog srpskog košarkaša! Uneo mu se u lice, a onda...
profimedia-1077445730.jpg

BONUS VIDEO:

Partizan uz pratnju policije napustio Marakanu Izvor: Kurir