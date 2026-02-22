Slušaj vest

Fudbaleri Rome savladali su Kremoneze rezultatom 3:0 u poslednjoj utakmici nedeljnog programa 26. kola italijanske Serije A.

"Vučica" je slavila ubedljivo na svom "Olimpiku", ali je otpor gostiju slomila tek u drugom poluvremenu.

Na isteku sat vremena igre Kristante je načeo Kremoneze, da bi u 77. minutu Ndika duplirao prednost Rome.

Potom su gosti imali dve velike prilike. Najpre preko Vardija, koji nije uspeo da predribla Mileta Svilara u situaciji jedan na jedan, a onda je i Tornsbi propustio veliku šansu.

Kazna je ubrzo stigla, tako što je u 86. minutu Pizili stavio tačku na ovaj meč.

