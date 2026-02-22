Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na svom terenu Valensiju sa 2:1, u utakmici 25. kola španske Primere.

Gosti su poveli u 27. minutu golom Laržija Ramazanija sa penala, da bi Viljareal u nastavku stigao do preokreta golovima Santija Komesanje u 31. i Pape Geje u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena sa penala.