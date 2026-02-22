Viljareal zauzima treće mesto na tabeli Primere sa 51 bodom, dok je Valensija 16. sa 26 bodova
Fudbal
"ŽUTA PODMORNICA" ISPLIVALA NA POVRŠINU: Viljareal posle preokreta pobedio Valensiju
Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na svom terenu Valensiju sa 2:1, u utakmici 25. kola španske Primere.
Gosti su poveli u 27. minutu golom Laržija Ramazanija sa penala, da bi Viljareal u nastavku stigao do preokreta golovima Santija Komesanje u 31. i Pape Geje u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena sa penala.
Viljareal zauzima treće mesto na tabeli Primere sa 51 bodom, dok je Valensija 16. sa 26 bodova.
U sledećem kolu Viljareal gostuje Barseloni, a Valensija dočekuje Osasunu.
