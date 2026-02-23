Slušaj vest

U 177. večitom derbiju koji je u septembru odigran u Humskoj Nemanja Radonjić bio je strelac u pobedi crveno-belih (1:2), u 178. ga nije bilo u sastavu tima.

Zbog suspenzije koju mu je klub izrekao zbog neprofesionalnog ponašanja iskusni fudbaler propustio je novi okršaj sa ljutim rivalom.

Zvezda je slavila 3:0, a Nemanja se oglasio na Instagramu nakon utakmice.

Podelio je objavu kluba na kojoj je stajao konačan rezultat, ali i objave svojih saigrača Marka Arnautovića i mladog Vasilija Kostova.

Screenshot 2026-02-23 064001.jpg
Objava Nemanje Radonjića Foto: Instagram

Na video koji je Arnautović objavio, Radonjić je ostavio i komentar:

"Reakao sam ti juče".

Screenshot 2026-02-23 063324.jpg
Objava Nemanje Radonjića Foto: Instagram

Ne propustiteFudbalKOSTOV ISPISAO ISTORIJU SRPSKOG FUDBALA! Biser crveno-belih postao najmađi strelac u istoriji večitih derbija!
zvezda-partizan-23876183.JPG
FudbalNOVI REKORD CRVENE ZVEZDE NA VEČITOM DERBIJU! Partizan daleko iza svog ljutog rivala, istorija je ispisana!
zvezda-partizan-23876197.JPG
FudbalPARTIZAN DOBIJA NOVOG TRENERA?! Poznato je ko menja Nenada Stojakovića
Nenad Stojaković
FudbalARNAUTOVIĆ U TRANSU POSLE VEČITOG DERBIJA: Ne mogu ovo da opišem...
zvezda-partizan-23876169.JPG

Delije slave, Grobari tuguju - reakcije namon derbija Izvor: Kurir