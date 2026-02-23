Bivši reprezentativac nedavno je suspendovan od strane kluba, pa nije bio u sastavu za 178. večiti derbi.
večiti derbi
NEMANJA RADONJIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU POSLE POBEDE ZVEZDE U DERBIJU: "Rekao sam ti juče!"
Slušaj vest
U 177. večitom derbiju koji je u septembru odigran u Humskoj Nemanja Radonjić bio je strelac u pobedi crveno-belih (1:2), u 178. ga nije bilo u sastavu tima.
Zbog suspenzije koju mu je klub izrekao zbog neprofesionalnog ponašanja iskusni fudbaler propustio je novi okršaj sa ljutim rivalom.
Zvezda je slavila 3:0, a Nemanja se oglasio na Instagramu nakon utakmice.
Podelio je objavu kluba na kojoj je stajao konačan rezultat, ali i objave svojih saigrača Marka Arnautovića i mladog Vasilija Kostova.
Objava Nemanje Radonjića Foto: Instagram
Na video koji je Arnautović objavio, Radonjić je ostavio i komentar:
"Reakao sam ti juče".
Objava Nemanje Radonjića Foto: Instagram
Reaguj
Komentariši