Nemanja Radonjić na klupi Crvene zvezde u meču protiv Železničara

U 177. večitom derbiju koji je u septembru odigran u Humskoj Nemanja Radonjić bio je strelac u pobedi crveno-belih (1:2), u 178. ga nije bilo u sastavu tima.

Zbog suspenzije koju mu je klub izrekao zbog neprofesionalnog ponašanja iskusni fudbaler propustio je novi okršaj sa ljutim rivalom.

Zvezda je slavila 3:0, a Nemanja se oglasio na Instagramu nakon utakmice.

Podelio je objavu kluba na kojoj je stajao konačan rezultat, ali i objave svojih saigrača Marka Arnautovića i mladog Vasilija Kostova.

Objava Nemanje Radonjića Foto: Instagram

Na video koji je Arnautović objavio, Radonjić je ostavio i komentar:

"Reakao sam ti juče".

Objava Nemanje Radonjića Foto: Instagram