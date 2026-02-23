Slušaj vest

Fudbaleri Zvezde deklasirali su Partizan 3:0 u 178. večitom derbiju, a jedan od junaka trijumfa bio je iskusni napadač Marko Arnautović.

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fantastičnim golom sa 20-ak metara udaljenosti Marko je u 56. minutu duplirao prednost Zvezde (2:0) i ispunio svoj dečački san.

Nakon meča objavio je na svom Instagramu video sa derbija uz komentar: "Beograd je crveno-beli".

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija.

Među prvima oglasio se suspendovani Nemanja Radonjić i poručio - "Rekoh ti juče".

Usledila je i reakcija čuvenog asa Intera i reprezentativca Francuske Markusa Tirama, koji je ostavio emodžije krune i koze (GOAT).

Nakon toga oglasio se i sin trenera Zvezde Dejana Stankovića, srpski reprezentativac Aleksandar Stanković.

Poslao je Marku niz aplauza i emodžije sa srcima u očima.

Delije slave, Grobari tuguju - reakcije namon derbija Izvor: Kurir