MARKO ARNAUTOVIĆ OBJAVOM POSLE DERBIJA ZAPALIO INSTAGRAM! Posle Radonjića oglasio se čuveni as Intera, a onda je usledila i poruka sina Dejana Stankovića!
Fudbaleri Zvezde deklasirali su Partizan 3:0 u 178. večitom derbiju, a jedan od junaka trijumfa bio je iskusni napadač Marko Arnautović.
Fantastičnim golom sa 20-ak metara udaljenosti Marko je u 56. minutu duplirao prednost Zvezde (2:0) i ispunio svoj dečački san.
Nakon meča objavio je na svom Instagramu video sa derbija uz komentar: "Beograd je crveno-beli".
Njegova objava izazvala je lavinu reakcija.
Među prvima oglasio se suspendovani Nemanja Radonjić i poručio - "Rekoh ti juče".
Usledila je i reakcija čuvenog asa Intera i reprezentativca Francuske Markusa Tirama, koji je ostavio emodžije krune i koze (GOAT).
Nakon toga oglasio se i sin trenera Zvezde Dejana Stankovića, srpski reprezentativac Aleksandar Stanković.
Poslao je Marku niz aplauza i emodžije sa srcima u očima.