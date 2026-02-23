Slušaj vest

Pravu katastrofu doživeo je Partizan u 178. večitom derbiju.

Zvezda je u nedelju na Marakani ubedljivo savladala crno-bele 3:0 i sada ima četiri boda prednosti u odnosu na Partizan na tabeli Super lige Srbije.

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon bolnog poraza igrači Partizana nisu davali izjave za medije, a čelnici kluba Rasim Ljajić i Predrag Mijatović izustili su par reči pre nego što su napustili svečanu ložu na Marakani.

"Prilično razočaravajuće za nas. Da li je titula izgubljena? Nije još", rekao je Rasim Ljajić sa "Sportski žurnal".

Potpredsednik kluba zadužen sa sportska pitanja, Predrag Mijatović, bio je još kraći:

"Nemam šta da vam kažem sada, pričaćemo ovih dana", rekao je Mijatović.

