Crvena zvezda je pobedila Partizan rezultatom 3:0 u 24. kolu Super lige Srbije i otišla na četiri boda prednosti na tabeli u odnosu na drugoplasirane crno-bele.

Utakmica je odigrana samo tri dana nakon velike pobede crveno-belih u Lilu u prvoj utakmici baraža za osminu finala Lige Evrope.

Iako Zvezda u drugoj utakmici protiv francuskog tima mora da potvrdi učinjeno u prvom meču, a do kraja prvenstva ima još dosta da se igra i ništa nije gotovo u trci za titulu, navijači su u ovom trenutku prilično zadovoljni.

To je mogao da oseti Dejan Stanković po završetku najveće utakmice srpskog fudbala, kada se sa tribina orilo: Jedan je Stanković Dejan...

Pozdravio je navijače i krenuo prema novinaru televizije "Arena sport" na tradicionalni kratak intervju koji treneri imaju posle svake utakmice. Ali, zaustavio se kada je sa severne tribine čuo povike: Samo za tebe, uvek za tebe, a njih ko j**e...

Zastao je Stanković i pridružio se navijačima. Očigledno je po njegovoj reakciji da mu je ova parola značajna.

Pogledajte tu situaciju:

Dejan Stanković sa Delijama posle pobede u derbiju Izvor: Kurir televizija

