Slušaj vest

Fudbaleri Milana doživeli su šokantan poraz od Parme (0:1), a utakmicu na San Siru obeležila je stravična povreda reprezentativca Engleske Rubena Loftus-Čika.

Golman Parme, Edoardo Korvi, pokušao je da boksuje loptu iz svog šesnaesterca, ali je tom prilikom iz sve snage udario u lice nesrećnog fudbalera Milana koji je istog momenta završio na zemlji.

Prizor na terenu bio je zastrašujući. Ležao je engleski as nepomično na travi, dok mu je krv tekla iz usta. Lekarski tim je istog momenta utrčao na teren, kako bi ukazao pomoć igraču Milana. Stavili su mu zaštitnu kragnu oko vrata i na nosilima ga izneli sa terena.

1/5 Vidi galeriju Stravična povreda fudbalera Milana i reprezentativca Engleske. Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Izgubio je nekoliko zuba Loftus-Čik, a nakon detaljnih pregleda u bolnici konstatovano je da je zadobio prelom alveolarne kosti, dela vilice koji drži zube - pa je hitno operisan.

Čeka ga višemesečni oporavak, pa je njegov nastup na predstojećem Mundijalu sada pod velikim znakom pitanja.

Ove sezone fudbaler Milana upisao je 27 nastupa u dresu italijanskog tima i zabeležio tri gola i jednu asistenciju.