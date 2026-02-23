Slušaj vest

Prve procene su da se radi o istorijski velikoj šteti...

Navikli smo da na najvećoj utakmici srpskog fudbala vidimo svakakve stvari na tribinama. Nažalost, navikli smo i na vatru na dva najveća srpska stadiona.

Ovaj put su navijači Partizana zapalili vatru na južnoj tribini, "održavali" je i povećavali ubacivanjem plastičnih stolica koje su prethodno lomili i skidali sa svojih mesta.

Južna tribina na Marakani posle derbija Foto: Privatna arhiva

Stolice su stradale i pre početka utakmice kada je na atletskoj stazi mogao da se vidi veliki broj njih, a tokom utakmice navijači su nastavili sa divljanjem.

Pored stolica, načinjena je šteta na semaforu, kapijama, ali i u toaletima,

Grobari zapalili Marakanu na 178. večitom derbiju Izvor: Kurir

Kako saznajemo iz Crvene zvezde, prve procene su da je napravljena najveća šteta u dosadašnjim mečevima dva večita rivala - 200.000 evra, odnosno 23,4 miliona dinara.

