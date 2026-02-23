Slušaj vest

Ekipu će preuzeti Damir Čakar, a time je potvrđeno pisanje Kurira.

Stojaković je smenjen nakon 178. večitog derbija i poraza Partizana rezultatom 3:0 na gostovanju Crvenoj zvezdi.

Crno-beli imaju četiri boda zaostatka u odnosu na večitog rivala, a rukovodioci kluba iz Humske su odlučili da reaguju i pokušaju da ponovo podignu ekipu i tako ostanu u trci za titulu.

"Fudbalski klub Partizan i šef stručnog štaba prvog tima Nenad Stojaković sporazumno su raskinuli saradnju.

Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković. Njih dvojica će, zajedno sa ostalim članovima stručnog štaba, nastaviti rad sa ekipom.

Fudbalski klub Partizan izražava iskrenu zahvalnost Nenadu Stojakoviću što je u zahtevnom trenutku preuzeo odgovornost vođenja prvog tima, kao i na profesionalnom i posvećenom radu tokom svog mandata. Klub mu želi mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere", poručili su crno-beli u saopštenju.

