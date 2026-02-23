Slušaj vest

Najveća utakmica svih vremena je završena pobedom aktuelnog šampiona rezultatom 3:0, a posle meča su predstavnici oba tima pokazali nepoštovanje prema novinarima.

Oko 20 predstavnika medija je čekalo izjave fudbalera Crvene zvezde i Partizana posle utakmice, ali taj broj je postepeno postajao manji jer su ljudi odustajali od stajanja po prilično hladnom vremenu.

Novinari su čekali u "miks zoni", koja je smeštena u improvizovani prostor postavljen ispred svlačionica poput šatora, što samo po sebi nije problem, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je tako nešto viđano i ranije puno puta.

Prisutni novinari su se, uprkos nervozi nastaloj jer se niko od fudbalera nije pojavljivao, trudili da ostanu vedrog duha i šaljivo su komentarisali da bi "čistačica prostorija ispod severa Marakane mogla da stane na izjavu", a vremenom je sve više bilo onih koji su raspoloženi za "bojkot", odnosno odlazak svih novinara kao način da se izrazi nezadovoljstvo.

Činilo se da neće biti kraja čekanju, a onda su fudbaleri obe ekipe počeli da izbegavaju "miks zonu" i da prolaze pored nje. Igrači Partizana su od pojedinih novinara u prolazu upitani za izjavu, međutim odgovorili su da imaju instrukcije da ne razgovaraju sa predstavnicima medija.

Očigledno je da su svi u Partizanu očekivali bolji rezultat, a koliko su nezadovoljni govori i činjenica da, ukoliko pratite zvanični nalog na društvenoj mreži Instagram (blizu 300.000 pratilaca), možete da zaključite da utakmica još uvek traje, pošto u trenutku pisanja ovog teksta, ne postoji objava o završetku meča.

Dan nakon utakmice je objavljeno saopštenje da je Nenad Stojaković smenjen, a prethodna objava je nastala pred početak Večitog derbija. Radi se o obaveštenju da su rasprodate sve ulaznice za navijače Partizana uz fotografije i snimke sa zagrevanja crno-belih...

Fudbaleri Partizana su se pakovali u autobus, a pripadnici redarske službe angažovani od strane organizatora utakmice zabranili su novinarima da stanu na 30 centimetara od "šatora" i snime ulazak fudbalera Partizana u vozilo koje ih je odvelo sa Marakane.

Na kraju, hvala Strahinji Erakoviću i Milošu Veljkoviću koji su izdvojeni za razgovor sa novinarima.

Oni su se pojavili gotovo sat i po vremena nakon završetka utakmice, što ne smatramo njihovom krivicom...

