Argentinac nije upisao nijedan minut na poslednje tri utakmice protiv Real Sosijedada, Benfike i Osasune, a pritom su zbog povreda van stroja Rodrigo i Džud Belingem.

Mastantuno je poslednje minute upisao na gostovanju na "Mestalji", osmog februara, kada je ušao u finišu, ali je tada napravio "kobnu" grešku.

Naime, u jednoj akciji nije loptu dodao Kilijanu Embapeu, koji mu je to zamerio, što se videlo i u prenosu. Čitači usana potom su otkrili da je Embape opsovao Argentinca i žestoko ga kritikovao zbog takve odluke.

Madridski mediji ne sugerišu da je Arbeloa zbog tog slučaja sklonio Argentinca, ali ne kriju kao činjenicu da je Mastantuono odigrao samo tih devet minuta i da posle Embapeove kritike više nije bio na terenu.

Argentinac je od dolaska u Madrid odigrao 24 utakmice, dao je tri gola i upisao jednu asistenciju i ne može se reći da je do sada opravdao očekivanja. On je stigao iz River plejta u transferu od 45.000.000 evra.

