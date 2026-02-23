Slušaj vest

Iskusni fudbalski stručnjak Dik Advokat podneo je ostavku na mestu selektora reprezentacije Kurasaa.

Advokat je zbog porodičnih problema napustio klupu reprezentacije, koja je napravila istorijsko čudo u kvalifikacijama za Mundijal. Podsetimo, Kurasao je prvi put u istoriji izborio plasman na Svetsko prvenstvo i tako postao najmanja država koja će ikada zaigrati na Mundijalu.

Holandski mediji prenose da je nekadašnji selektor Srbije zbog bolesti ćerke odlučio da se povuče.

"Uvek sam govorio da je porodica iznad fudbala. Zato je ovo prirodna odluka. To ne znači, ipak, da mi neće mnogo nedostajati Kurasao, ljudi odande, moje kolege. Plasman na Mundijal sa najmanjom FIFA zemljom smatram najvećim dostignućem karijere. Ponosan sam na moje igrače, stručni štab, čelnike saveza, koji su verovali u nas", rekao je 78-godišnji Dik Advokat, koji je trebalo da bude najstariji selektor koji je ikada vodio neki tim na SP.

Tokom svoje izuzetno bogate karijere Advokat je sa klupe predvodio i reprezentacije Holandije, Belgije, Južne Koreje, Srbije, UAE, Rusije, Iraka. Bio je i trener PSV, Rendžersa, Borusije iz Mehengladbaha, Zenita, AZ Alkmara, Sanderlenda, Fenerbahčea, Ujtrahta, Fejnorda...

Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport

