PRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE OTKAZA U PARTIZANU! Doskorašnji trener crno-belih se oglasio! Evo kako se oprostio od navijača, poslao je emotivnu poruku!
Fudbalski klub Partizan i trener Nenad Stojaković danas su sporazumno raskinuli saradnju, saopštili su danas crno-beli.
Stojaković je napustio ekipu dan posle poraza u 178. večitom derbiju od Crvene zvezde rezultatom 0:3, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.
Nenad je nakon dobijenog otkaza poslao kratku poruku.
- Poštovani navijači Partizana, bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim Partizana u ovom zahtevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati verni ovim mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima - rekao je doskorašnji trener Parnog valjka.
Partizan je jesenji deo prvenstva završio na prvom mestu na tabeli, a posle poraza na stadionu "Rajko Mitić" zaostaje četiri boda za vodećom Zvezdom.
U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković.