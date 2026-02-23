Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan i trener Nenad Stojaković danas su sporazumno raskinuli saradnju, saopštili su danas crno-beli.

Stojaković je napustio ekipu dan posle poraza u 178. večitom derbiju od Crvene zvezde rezultatom 0:3, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Nenad je nakon dobijenog otkaza poslao kratku poruku.

- Poštovani navijači Partizana, bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim Partizana u ovom zahtevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati verni ovim mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima - rekao je doskorašnji trener Parnog valjka.

Partizan je jesenji deo prvenstva završio na prvom mestu na tabeli, a posle poraza na stadionu "Rajko Mitić" zaostaje četiri boda za vodećom Zvezdom.

U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković.