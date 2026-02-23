Slušaj vest

Real je na leto 2024. godine za Endrika izdvojio blizu 50 miliona evra. Brazilac je stigao iz Palmeirasa, ali nije uspeo da dođe do veće mnutaže i ozbiljnijeg učinka.

U januaru ove godine je otišao na pozajmicu u Olimpik iz Liona, za koji je na sedam utakmica postigao pet golova uz jednu asistenciju.

"Nadam se da ću jednog dana ponovo igrati sa Vinisijusom i Mbapeom i da ćemo zajedno osvojiti Ligu šampiona i druge trofeje", rekao je devetnaestogodišnji Endrik za francuske medije i dodao:

"Mbape i Kamavinga su mi rekli da je Liga 1 veoma kvalitetna i fizički zahtevna. Preporučili su mi Lion kao sjajan klub. Zahvalan sam im na savetima".

Trenutno je fokusiran na svoju igru u Olimpiku.

"Nadam se da ću napraviti velike stvari sa Lionom i, ako Bog da, otići na Svetsko prvenstvo da pomognem Brazilu".

Pričao je i o popularnosti sa kojom se suočio nakon prelaska u Real Madrid.

"Teško je. Mladi koji misle da slava donosi samo lepe stvari - greše. Za mene je to jedna od najgorih stvari koje postoje. Nadam se da ću jednog dana moći mirno da živim".

