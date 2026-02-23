"NADAM SE DA ĆU MOĆI NORMALNO DA ŽIVIM" Nije lako biti mlada fudbalska zvezda
Real je na leto 2024. godine za Endrika izdvojio blizu 50 miliona evra. Brazilac je stigao iz Palmeirasa, ali nije uspeo da dođe do veće mnutaže i ozbiljnijeg učinka.
U januaru ove godine je otišao na pozajmicu u Olimpik iz Liona, za koji je na sedam utakmica postigao pet golova uz jednu asistenciju.
"Nadam se da ću jednog dana ponovo igrati sa Vinisijusom i Mbapeom i da ćemo zajedno osvojiti Ligu šampiona i druge trofeje", rekao je devetnaestogodišnji Endrik za francuske medije i dodao:
"Mbape i Kamavinga su mi rekli da je Liga 1 veoma kvalitetna i fizički zahtevna. Preporučili su mi Lion kao sjajan klub. Zahvalan sam im na savetima".
Trenutno je fokusiran na svoju igru u Olimpiku.
"Nadam se da ću napraviti velike stvari sa Lionom i, ako Bog da, otići na Svetsko prvenstvo da pomognem Brazilu".
Pričao je i o popularnosti sa kojom se suočio nakon prelaska u Real Madrid.
"Teško je. Mladi koji misle da slava donosi samo lepe stvari - greše. Za mene je to jedna od najgorih stvari koje postoje. Nadam se da ću jednog dana moći mirno da živim".
