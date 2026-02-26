Slušaj vest

Mundijal kao nijedan do sada.

Ove godine Svetsko prvenstvo biće drugačije nego ikada i to zbog vremenskih uslova! Organizatori upozoravaju da ekstremne temperature i nepovoljni vremenski uslovi mogu učiniti da neki mečevi traju i do 2 i po sata.

Razlog je kombinacija čestih pauza za hlađenje igrača i mogućih prekida zbog oluja ili grmljavinskih nevremena.

FIFA ističe da će prioritet biti zdravlje i sigurnost fudbalera, ali i da publika treba da bude spremna na duže trajanje mečeva nego što smo navikli.

Foto galerija iz Vašingtona Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Ovo Svetsko prvenstvo donosi novu dimenziju taktike i izdržljivosti: treneri će morati da računaju sa dodatnim minutima i čestim promenama u ritmu igre.

Navijači, s druge strane, dobiće priliku da uživaju u dužim fudbalskim spektaklima, ali i u nepredvidivim vremenskim scenarijima. Što će biti poseban problem onima koje budu pratili mečeve sa samih stadiona.

Biće ovo Mundijal koji će testirati granice sporta, ali i strpljenje gledalaca. 

