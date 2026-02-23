Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su juče rezultatom 3:0 Partizan na svom stadionu u 178. večitom derbiju, a pored sjajnih golova i fantastične atmosfere na najvećem stadionu u Srbiji, bila je i jedna sporna situacija o kojoj se i dalje bruji.

To se dogodilo u 71. minutu kada je glavni sudija Pavle Ilić nakon konsultacija sa kolegama iz VAR sobe odlučio da poništi pogodak Andreja Kostića.

Odbranio je Mateus udarac Milana Vukotića sa bele tačke, a crnogorski centarfor je prvi pokupio odbitak i prosledio loptu direktno u mrežu brazilskog golmana. Ubrzo je Ilić obavestio aktere da se regularnost pogotka proverava, a zatim signalizirao da je Kostićev gol za 2:1 poništen – zbog “gaženja linije, odnosno ranijeg ulaska u kazneni prostor prilikom izvođenja penala”. Žalili su se gosti uz obrazloženje da su isti prekršaj napravili i domaći igrači, ali odluka je ostala nepromenjana.

Tim povodom se oglasio sudijski ekspert i nekadašnji predsednik Sudijske komisije FSS – Miroslav Radoman.

- Pravilo su prekršili i Zvezdini i Partizanovi igrači. U tom slučaju se zna šta sledi. Ilić bi kao nosilac internacionalne liste trebalo da zna kako se postupa u takvim situacijama. Vidi se da Zvezdin igrač sa desne strane stoji na liniji. Ako VAR kaže da je linija sastavni deo prostora koji ograničava – a to je kazneni prostor, onda postoji adekvatna mera za obe ekipe. I Zvezdini igrači su stajali na liniji - rekao je Radoman u intervjuu za Meridian sport i potom dodao:

- Ako najmanje po jedan igrač iz svake ekipe učini prekršaj, udarac će se ponoviti osim ako igrač učini veći ozbiljan prekršaj (npr. nedozvoljeno fintiranje).

Radoman smatra da je penal trebalo da se ponovi.

- Naravno! Penal je trebalo da se ponovi. Ne može biti oštećena jedna strana, jer su obe načinile prekršaj. Mislim da je to više greška sudija iz VAR sobe. Jeste Kostić nagazio liniju, ali igrači Zvezde su neprestano činili sito. Očekuje se da početnici poseduju taj nivo znanja. Jasno je da se penal ponavlja u ovakvim situacijama. Nekada su neophodne i određene disciplinske mere, što ovog puta nije slučaj.

Čuveni stručnjak nema dilemu kada je u pitanju regularnost intervencije sjajnog Mateusa.

“Mateus je postupio potpuno u skladu sa pravilima. Nije prestupio, niti napustio liniju sa obe noge. Sve je regularno u intervenciji brazilskog golmana”.

Pavle Ilić se nalazio blizu u trenutku kada je Vasilije Kostov faulirao Ognjena Ugrešića i skrivio kazneni udarac, ali sudija je reagovao tek posle poziva iz VAR sobe.

- Nedostaje hrabrosti i znanja. VAR soba je alibi soba . Kada nemaš hrabrosti čekaš da neko dosudi umesto tebe.

Nema Radoman poverenje u kvalitete sudije Ilića.

“Smatram da sudija Pavle Ilić nije dorastao derbiju. Ako nam je on reprezent u Evropi – Srbija ima problem. To je moj generalni stav o njemu”, istakao je Radoman, pa nastavio u istom dahu:

“Crvena zvezda je bilo daleko bolja i organizovanija u drugom poluvremenu. Partizan je u prvom delu pokazao da može da igra sa Zvezdom u egalu, ali kada ispoštuju sve neophodne kriterijume – borbenost, znanje… Da ja ne ulazim u te segmente priče… Suđenje nije bilo zahtevno. Nije bilo teških odluka. Sve je bilo jasno. Uz napomenu da je odluka o poništenom golu Kostića potpuno promašena, kao što sam već obrazložio. O Pavlu Iliću sam stekao utisak još na prošlim mečevima. Mišljenje zadržavam uglavom na osnovu prvog derbija koji arbitri sude”.

Arbitar sa dvocifrenim brojem suđenja na večitom derbiju imao je poruku i za svog naslednika na čelu Sudijske komisije FSS.

“Gospodin Domeniko Mesina bi mogao da počne da se bavi upravo tom hrabrošću i tome šta sudija na terenu može da vidi, za šta mu je potreban var – za šta nije. Mesina samo pušta maglu. Ne pušta se u srpskom fudbalu magla kao u Italiji. Ovde nema Kalčopolija i sličnih stvari”, konstatovao je Miroslav Radoman.

