Slušaj vest

Ovog ponedeljka je održan žreb na kojem su osam klubova koji se i dalje takmiče u Kupu saznali svoje naredne rivale.

Parovi četvrtfinala su:

  • Vojvodina - Trajal
  • Novi Pazar - Crvena zvezda
  • Jedinstvo Ub - Zemun
  • Grafičar - Mačva

U četvrtfinalu se igra samo jedna utakmica, a domaćin je prva izvučena ekipa. Utakmice su na programu 4. marta.

Izuzetno je zanimljivo videti da većinu ekipa čine timovi koji ne igraju Super ligu, već Prvu ligu Srbije.

Čast superligaša brane Crvena zvezda, Vojvodina i Novi Pazar, dok će Jedinstvo, Mačva, Grafičar, Zemun i Trajal pokušati da naprave iznenađenje.

Žreb je doneo Crvenoj zvezdi jedno od najtežih gostovanja u Srbiji, utakmicu protiv Novog Pazara, koji sa novim trenerom Nenadom Lalatovićem izgleda veoma dobro.

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

Izvesno je i da ćemo imati najmanje dve ekipe iz Prve lige Srbije u polufinalu.

Crveno-beli će pokušati da odbrane trofej osvojen prošle godine.

Ne propustiteFudbal"PENAL JE TREBALO DA SE PONOVI! PAVLE ILIĆ NIJE DORASTAO DERBIJU, MESINA SAMO PUŠTA MAGLU..." Trese se Srbija zbog reči čuvenog sudije posle derbija
zvezda-partizan-23876200.JPG
Fudbal"NADAM SE DA ĆU MOĆI NORMALNO DA ŽIVIM" Nije lako biti mlada fudbalska zvezda
screenshot-2.jpg
FudbalPRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE OTKAZA U PARTIZANU! Doskorašnji trener crno-belih se oglasio! Evo kako se oprostio od navijača, poslao je emotivnu poruku!
Nenad Stojaković
FudbalBIVŠI SELEKTOR SRBIJE ZBOG BOLESTI ĆERKE PODNEO OSTAVKU - NE IDE NA MUNDIJAL! Napravili epsko čudo u kvalifikacijama, pa iznenada ostali bez selektora!
Dik Advokat

Bonus video:

Himna Lige šampiona na Budućnost Dobanovci - Zvezda Izvor: Arena 1 Premium