LALATOVIĆ NA ZVEZDU, PAKLENI ŽREB ZA CRVENO-BELE! Branilac trofeja ide na jedno od najtežih gostovanja u Srbiji
Ovog ponedeljka je održan žreb na kojem su osam klubova koji se i dalje takmiče u Kupu saznali svoje naredne rivale.
Parovi četvrtfinala su:
- Vojvodina - Trajal
- Novi Pazar - Crvena zvezda
- Jedinstvo Ub - Zemun
- Grafičar - Mačva
U četvrtfinalu se igra samo jedna utakmica, a domaćin je prva izvučena ekipa. Utakmice su na programu 4. marta.
Izuzetno je zanimljivo videti da većinu ekipa čine timovi koji ne igraju Super ligu, već Prvu ligu Srbije.
Čast superligaša brane Crvena zvezda, Vojvodina i Novi Pazar, dok će Jedinstvo, Mačva, Grafičar, Zemun i Trajal pokušati da naprave iznenađenje.
Žreb je doneo Crvenoj zvezdi jedno od najtežih gostovanja u Srbiji, utakmicu protiv Novog Pazara, koji sa novim trenerom Nenadom Lalatovićem izgleda veoma dobro.
Izvesno je i da ćemo imati najmanje dve ekipe iz Prve lige Srbije u polufinalu.
Crveno-beli će pokušati da odbrane trofej osvojen prošle godine.
