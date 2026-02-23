Slušaj vest

Nedelja, 22. februar, bio je dan rezervisan za večite derbije.

Pored fudbalera Crvene zvezde i Partizana koji su na Marakani odigrali svoj derbi i u kom je četa Dejana Stankovića slavila sa 3:0, na terenu hale SC Rakovica malo kasnije su bili i futsaleri oba tima.

A tamo - derbi u potpunosti drugačiji od onog na Marakani. Partizan je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 5:1, opravdao ulogu favorita i stigao do šampionske titule u drugoligaškom karavanu, te je četiri kola pred kraj šampionata obezbedio plasman u elitu, dok će crveno-beli u nastavku sezone pokušati da stignu do drugog ili trećeg mesta koje vode u baraž za prvu ligu.

Kakav je bio meč? Kvalitetan, prvoligaški, u sjajnom ritmu i više nego korektnoj atmosferi iako je kapacitet tribina bio ograničen na samo 100 posetilaca zbog bezbednosti. A, zainteresovanih je bilo daleko, daleko više!

Krenimo redom...

Futsal večiti derbi Crvena zvezda - Partizan 1:5 Foto: Futsal klub Partizan

Partizan je u meč ušao kao veliki favorit zbog ogromnih ulaganja čelnika, stanja na tabeli, ali i igračkog kadra, a da su crno-beli krenuli po pobedu potvrdio je već u drugom minutu Drago Šljukić kada je matirao iskusnog Nikolu Josimovića.

Na novi gol čekalo se do osmog minuta kada je mladi Ognjen Pajković povisio na 0:2 i tada je delovalo da Zvezdi preti loš scenario. Ipak, četa Zorana Žigića Mikija Kapela tada se probudila, krenula silovito na gol jednog od najboljih golmana u istoriji evropskog futsala, Miodraga Aksentijevića, a rezultat na 1:2 smanjio je prekaljeni Vladimir Lazić golom iz penala sa deset metara u 19. minutu.

Zvezda je na krilima ovog gola krenula u napade i na početku drugog dela igre, ali je Aksentijević briljirao kada je to bilo potrebno i osujetio je crveno-bele u nameri da izjednače. Kazna je stilga u 29. minutu kada Brazilac Kaike cepa mrežu Josimovića topovskim udarcem za 1:3, a do kraja meča gol Zvezde pogađali su i Denis Ramić u 31. i Drago Šljukić u 32. minutu za konačnih 1:5.

Pobeda Partizana više je nego zaslužena, ali je rezultat možda previsok za sve ono što se dešavalo na terenu i Zvezda je tokom većeg dela meča bila ravnopravan rival crno-belima.

Ovom pobedom Partizan je obezbedio titulu u drugoj ligi već četiri kola pred kraj pošto ima 49 bodova, 13 više od drugoplasirane MB Namenske. Crno-belima ostaje borba za Kup Srbije gde su stigli do četvrtfinala, dok će se Zvezda boriti za baraž za prvu ligu u koji idu drugoplasirani i trećeplasirani tim na tabeli. Crvena zvezda trenutno je treća sa 33 boda, tri manje od MB Namenske i jedan više od Požarevca.

Svoje utiske posle meča za "Svet malog fudbala" podelio je Dejan Jovanović iz pobedničke ekipe, a šta je sve rekao pogledajte u sledećem snimku:

Utiske je podelio i igrač Zvezde Tigran Goranović, a šta je rekao pogledajte u sledećem snimku:

Za kraj, moram da zaključimo kako je ovaj derbi organizovan fenomenalno, kako je utakmica bila zaista kvalitetna i kako je pobedio bolji rival na terenu. U budućnosti se nadamo da će kapacitet tribina na svim derbi mečevima biti pun jer ovakav spektakl zaslužuje da vidi što više ljudi!

