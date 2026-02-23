Slušaj vest

Crvena zvezda je prošlog četvrtka na gostujućem terenu nadigrala Lil minimalnim rezultatom 1:0 (1:0) u Ligi Evrope, a poraz je ozbiljno uzdrmao francuski tabor. Toliko da je šef struke gostiju, Bruno Ženesio, bio na ivici da plati ceh loše partije svog tima.

Ženesio nije štedeo reči, javno je prozvao igrače, poručivši da su na terenu delovali kao ekipa bez vere i energije, gotovo pomirena sa sudbinom. Ipak, već za vikend uspeo je da popravi utisak, Lil je savladao Anže, čime je trener barem privremeno smirio tenziju i povratio poverenje uprave.

Bruno će tako i ovog četvrtka predvoditi svoj tim u revanšu u Beogradu, sa jasnom misijom, da pokuša da režira preokret.

"Nisam bio obeshrabren, imao sam snage, čudno je, ali to sam rekao i posle meča. Međutim, postoji jedna stvar koju apsolutno ne volim, bez obzira na to koji tim treniram - a to je da ne budemo na visini vrednosti koje moramo da imamo. Smatram da angažman i agresivnost moraju da budu prisutni na svakoj utakmici. Sve ostalo mogu da oprostim svojim igračima kada je reč o tehničkom i taktičkom aspektu. Ali ono što smo prikazali u četvrtak zaista mi se nije dopalo. Nismo pokazali ono na šta smo navikli kada je u pitanju ponašanje i stav", rekao je Bruno Ženesio i potom dodao:

"Mislim da je i njima bilo stalo da pokažu nešto drugo. Ne znam da li možemo da govorimo o iskupljenju, ali svakako o tome da pokažemo da je ono što se desilo u četvrtak bila nezgoda, incident. U tom smislu sam zapravo zadovoljan, ali nisam bio obeshrabren. Čudno je, ali u ovoj seriji koja je bila teška osećam mnogo snage i mnogo energije", dodao je trener Lila.