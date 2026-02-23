Slušaj vest

Danas je održan žreb na kojem su osam klubova koji se i dalje takmiče u Kupu saznali svoje naredne rivale, a parovi su i više nego interesantni.

Parovi su sledeći:

Vojvodina - Trajal

Novi Pazar - Crvena zvezda

Jedinstvo Ub - Zemun

Grafičar - Mačva

U četvrtfinalu nema popravnog, igra se samo jedan meč, a prednost domaćeg terena pripada ekipi koja je prva izvučena na žrebu. Dueli su zakazani za 4. mart, pa će samo tih 90 minuta odlučiti ko ide među četiri najbolja.

U završnici Kupa dominiraju klubovi iz nižeg ranga, tačnije iz Prva liga Srbije, dok je predstavnika Superliga Srbije znatno manje.

Čast superligaša brane Crvena zvezda, Vojvodina i Novi Pazar, dok će timovi iz nižeg ranga, Jedinstvo Ub, Mačva Šabac, Grafičar Beograd, Zemun i Trajal Kruševac, vrebati svoju šansu da sruše favorite i režiraju iznenađenje za pamćenje.