Argentinac je bio prilično ljut posle poraza Intera iz Majamija na gostovanju Los Anđelesu rezultatom 3:0.

Luis Suarez nije mogao da zaustavi Mesija koji je krenuo za sudijama u svlačionicu.

Jedan od najvećih fudbalera svih vremena se tamo zadržao oko 10 sekundi, a pitanje je da li će ikada biti poznato šta se dogodilo za to vreme.

Možda je neko očekivao kaznu za Mesija, ali MLS se ubrzo oglasio i potvrdio da neće biti pokrenut postupak i da fudbaler nije napravio prekršaj odlaskom za sudijama posle utakmice.

Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole