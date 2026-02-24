Lionel Mesi neće biti disciplinovan zbog ponašanja nakon utakmice.
Fudbal
KADA SI MESI MOŽEŠ SVE?! Svi se pitaju šta se desilo u ovih 10 sekundi! Verovali ili ne, Argentinac neće biti kažnjen za ovo!
Slušaj vest
Argentinac je bio prilično ljut posle poraza Intera iz Majamija na gostovanju Los Anđelesu rezultatom 3:0.
Luis Suarez nije mogao da zaustavi Mesija koji je krenuo za sudijama u svlačionicu.
Jedan od najvećih fudbalera svih vremena se tamo zadržao oko 10 sekundi, a pitanje je da li će ikada biti poznato šta se dogodilo za to vreme.
Možda je neko očekivao kaznu za Mesija, ali MLS se ubrzo oglasio i potvrdio da neće biti pokrenut postupak i da fudbaler nije napravio prekršaj odlaskom za sudijama posle utakmice.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši