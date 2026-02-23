Slušaj vest

Da li je gol Partizana ispravno poništen? Mnogo je bilo komentara, bure, tumačenja pravila, izjava sudija na ovu temu... Pravila fudbalske igre su takva da je situacija jasna.

Kao što je i poznato, pravila igre se često menjaju i najnovija su takva da je pogodak Partizana opravdano poništen.

Naime, činjenica da su igrači Crvene zvezde gazili liniju polukruga (što se vidi na slici) nije uticala na razvoj situacije oko pogotka i zbog toga to nije bilo razlog da jedanaesterac ponovi. Gaženje linije šesnaesteraca od strane igrača Partizana je uticalo na ishod (pogodak od igrača koji je napravio prestup) i zato je isti poništen.

Pavle Ilić na 178. večitom derbiju

Fudbalski savez Srbije, u želji da otkloni apsolutno svaku nedoumicu, kontaktirao je i čelnike zadužene za suđenje u UEFA takmičenjima i dobio odgovor: odluka je 100 odsto ispravna i u skladu je sa najnovijim pravilima fudbalske igre.

U javnosti su se pojavili brojni dokumenti pravila igre koji se tumače na različite načine. Činjenica je su tu postojale određene nedoumice, ali će odgovore na sve to donose i analiza Domenika Mesine koji će detaljno objasniti celu situaciju i zašto je odluka VAR sobe bila na mestu.

Isto tako, dosuđeni jedanaesterac za Partizan je bila ispravna odluka VAR sudija i glavnog arbitra Pavla Ilića.