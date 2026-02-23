Slušaj vest

Fudbalska planeta zavijena je u crno posle još jedne potresne vesti. Mladi senegalski napadač Jusu Dijuf preminuo je u nedelju po završetku meča druge lige između AS Saloum i Amitie.

Šesnaesto kolo šampionata Senegala ostaće upamćeno po jezivim scenama koje su zasenile sam fudbal. Neposredno nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, Dijuf je doživeo srčani zastoj i srušio se na teren.

Tragedija je tim veća jer je mladi napadač upravo na toj utakmici debitovao za Saluom. Meč je počeo na klupi, a šansu je dobio desetak minuta pre kraja, ne sluteći da će mu to biti i prvi i poslednji nastup u dresu kluba.

Susret je završen bez pogodaka 0:0 i ništa nije nagoveštavalo tragediju. A onda, u trenutku kada su se igrači spremali da napuste teren, Dijuf je pao na travu. Lekarske ekipe su ekspresno reagovale i pokušale reanimaciju, ali pomoći nije bilo, mladi fudbaler je preminuo na licu mesta, ostavivši fudbalsku javnost u šoku i neverici.

Ne propustiteOstali sportoviNAPADAČ JOJ PRIŠAO ISPRED LOKALA I UBIO JE NA LICU MESTA! Strašna tragedija potresla svet - bivšoj osvajačici srebrne medalje (28) život oduzet na svirep način!
Screenshot 2026-02-13 163449.png
FudbalTRAGEDIJA KOJA ĆE SE PAMTITI ZAUVEK - ODIGRALI MEČ SA ZVEZDOM I OTIŠLI U VEČNOST: U povratku iz Beograda doživeli jezivu nesreću koja i danas izaziva jezu!
565870.jpeg
FudbalNAVIJAČ PAOK-A POGINUO U STRAŠNOJ NESREĆI, OGLASIO SE NJEGOV PRIJATELJ I OTKRIO ŠOK DETALJ! "Kako se u toj priči pojavila Rumunija, rekao si mi nešto drugo?!"
saobraćajna nesreća.jpg
FudbalISPLIVALI NOVI JEZIVI DETALJI HOROR SAOBRAĆAJKE! Do tragedije navijača PAOK-a je došlo zbog OVOGA?! Jedan od povređenih sve otkrio!
paok.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot