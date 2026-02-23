Slušaj vest

UEFA je danas u zvaničnom saopštenju potvrdila da je as Benfike suspendovan zbog istrage koja je pokrenuta protiv njega.

Poznato je da je Vinisijus Žunior optužio Argentinca da ga je vređao na rasnoj osnovi, UEFA je odmah pokrenula istragu, a iako ona nije završena, ima pravo da ga suspenduje što je i iskoristila.

UEFA se pozvala na pravilo iz svog pravilnika da sme da suspenduje igrača protiv kog se vodi istraga, te Prestijani neće moći da pomogne svojoj ekipi da nadoknadi gol zaostatka protiv Real Madrida.

Haos na utakmici Benfika - Real Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, HMB Media/Carlos Silva / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica Real - Benfika na programu je u sredu u 21.00.

Kurir sport/sportske.net

