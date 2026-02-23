Slušaj vest

Holanđanin Dik Advokat podneo je danas ostavku na mesto selektora fudbalske reprezentacije Kurasaa zbog zdravstvenih problema ćerke i neće predvoditi ekipu na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Pogledajte njegove fotografije dok je predvodio Orlove:

Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport

