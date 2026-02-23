Njega će na klupi zameniti sunarodnik Fred Ruten, koji je prethodno trenirao Tvente, PSV, Fejenord i Šalke.
TUŽNE VESTI! BIVŠI SELEKTOR SRBIJE ZBOG BOLESTI ĆERKE PODNEO OSTAVKU! Pogledajte njegove fotografije dok je sedeo na klupi Orlova!
Holanđanin Dik Advokat podneo je danas ostavku na mesto selektora fudbalske reprezentacije Kurasaa zbog zdravstvenih problema ćerke i neće predvoditi ekipu na predstojećem Svetskom prvenstvu.
Pogledajte njegove fotografije dok je predvodio Orlove:
Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport
