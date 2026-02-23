Slušaj vest

Možda je navijačima Partizana teško pao novi poraz od Crvene zvezde u večitom derbiju, ali "kako seješ, tako i žanješ".

Crvena zvezda teško gubi i od daleko bogatijih timova iz Evrope, koji u nogama imaju više kvaliteta od "obdaništa" iz Humske.

Dok je letos među Grobarima trajala euforija zbog "partizanovih beba", niko nije razmišljao kako će ta, ruku na srce zaista talentovana deca, izneti na svojim nejakim plećima sav pritisak koji sa sobom u paketu nosi Partizan.

Prave doselekcije do ove zime nije bilo, a Partizan je umesto da izađe na tržište i na vreme bezecuje nekog igrača preko 30 goodina, on je pojačanja tražio isključivo iz omladinske škole i Teleoptika. Tačno je da se nema novca, ali tako su crno-beli posle Srđana Blagojevića dobili Nenada Stojkovića za trenera i ostalo je tužna istorija...

Ipak, problem Partizana ne datira od dolaska nove uprave u klub, već se to vuče nekoliko godina unazad. Crno-beli su se sa većinom kvalitenih fudbalera, onih koji su znali da igraju derbije, davali golove i mučili Zvezdu, rastao na jako ružan način.

Sukobi igrača sa trenerima, gde prednjači Aleksandar Stanojević, do neisplaćenih zarada, tužbi, problema, frke i odlazaka - koje Partizan nije znao da nadomesti.

Krenimo redom...

Sve je počelo pre skoro 9 godina, kada je prvo Leonardo otišao, iako Partizan takvog igrača ni i snu više ne može da pronađe. Ipak, Brazilac je pušten... Usledilo je mirno more u Humskoj i dolazak nekoliko kvalitetnih stranih igrača, ali i dobra slekecije mladih fudbalera.

Za vreme mandata Sava Miloševića, Partizan je afirmisao Strahinju Pavlovića, dao veliku šansu Filipu Stevanoviću, doveo Takumu Asana, Umara Sadika i vratio iz mrtvih Sejdubu Sumu, uz možda i najveće pojačanje u poslednjih nekoliko decenija - Bibrasa Natho.

Dolazak Stanojevića na klupu označio je novu eru Partizana, gde su šansu dobila nekadašnja deca kluba iz Humske.

Za to vreme, Stanojević je, kao i u svom prvom mandatu imao problema sa najučinkovitijim fudbalerima Partizana. Nekada su to bili Kleo, Moreira i Dijara, a onda se popularni "Stanoje" zakačio sa Sadikom i Sumom, a velikih problema je imao i sa Filipom Stevanovićem.

O tome je govorio i sam Stevanović na odlasku iz kluba u maju 2021. godine:

- Kao što znate, što je i normalno, bilo je mnogo uspona i padova, ne samo za mene već i za saigrače i ceo klub. Teško mi je jer sam mnogo toga dao klubu, a pojedinci me nisu ispoštovali ni malo. Teško mi je jer sam krvavo radio da se vratim na stari put i opet budem u startnih 11. Minutaže od po 10 ili 20 minuta ne bih komentarisao jer nije na meni, ali opravdavam svoja izdanja zbog manjka iste, pogotovo sa prošlog derbija i ulaska od tri minuta – pritom mislim da se svi sećate mojih partija na bilo kom derbiju. To je za mene ponižavajuće i mislim da nisam zaslužio tako nešto. Istrpeo sam dosta isključivo zbog mog Partizana - rekao je Stevanović.

Suma, koji je u nekoliko navrata, kao i Stevanović, bio odličan na derbijima, takođe je "oteran" iz kluba, a sam Stanojević je kasnije objasnio da se Suma nije ponašao u skladu sa pravilima kluba.

- Dosta puta sam komentarisao stvari vezane za njega i sve igrače. Uvek sam prvo govorio igraču u četiri oka, potom pred igračima, pa javno. Više puta smo reagovali, pokušavali da se izvučemo, ali nije vredelo. Ovde postoje pravila, moraju da se poštuju. Od mene nećete čuti da ni o kome ko je nosio Partizanov dres komentarišem loše. Stavljam tačku na ovu priču - rekao je Stanojević na konferenciji u jesen 2021. godine.

Nije uvek sve bilo tako crno, jer su Rikardo Gomeš i Natho igrali odličan fudbal pod Stanojevićem i samo su ova dva igrača "preživela" seču u Humskoj, a nisu tužili klub ili ulazili u sukobe sa trenerima koji su se kao na traci menjali u Humskoj, ali to je opet posebna tema.

Otišao je Stanojević iz Partizana, a crno-beli su nastavili da iz kluba puštaju svoje najbolje fudbalere. Znači da nije bilo samo do trenera, ima nečega i u organizaciji kluba i dugoročnim planovima.

Retko ko se 2026. godine seća Fusenija Dijabatea, sjajno krilo koje je Partizan i ostavilo u Evropi na proleće 2023. godine.

Partizan se i sa njim rastao na ružan način, a odmah tog leta u klub su stigli Ksander Severina, Mateus Saldanja, Gajas Zahid i Aldo Kalulu.

Pod Igorom Duljajem, dok je to išlo nekako uz gomilu sreće, Partizan je bio lider Superlige Srbije, a pomenuti trojac je zadavao velike muke Zvezdi u derbijima. Saldanja je postigao dva gola, Severina jedan isto kao i Kalulu, a Zahid je uz Natha bio osovina veznog reda crno-belih.

Sezona 2023/2024 se završila, Partizan ponovo nije osvojio ništa, ali je imao šansu da kroz tri kruga kvalifikacija izbori evropsku jesen i zaradi novac od UEFA takmičenja.

Vratio se Aleksandar Stanojević u Partizan i odmah je Mateus Saldanja i njegov odnos postao problem. Pored Brazilca ni Kalulu nije bolje prošao, pa je često bio suspendovan i vraćan u prvi tim. Severina je brzo otišao iz Humske, a Partizan je ispao iz svih takmičenja, dok je večiti derbi u Humskoj izgubio sa čak 4:0.

Stanojević je otišao, vratio se Milošević, ali je i on brže bolje podneo ostavku i u klub na zimu 2025. dolazi Srđan Blagojević. Ibrahim Zubairu bio je dobra kupovina Stanojevića, međutim, povreda brzonogog fudbalera dodatno je naštetila planovima nove uprave kluba.

I on je nedavno, kao strelac gola na večitom derbiju u proleće 2025. otišao iz Humske, a nedavno je Partizan odlučio da se rastane i sa Janisom Karabeljovim, bugarskim vezistom koji kao i njegovi prethonici, neće po dobrom pamtiti rastanak sa Partizanom.

Ove zime je Partizan vratio Sašu Zdjleara i angažovao iskusnog Steefana Mitrovića, ali čini se kasno... Ovoj "deci" su oni trebali ranije, kako bi im pomogli i stali iza njih na terenu.

Ozbiljan klub, koji ima šampionske ambicije, ne sme sebi da dozvoli slične stvari. Oni koji su najbolji, a imaju dobru vezu sa navijačima, čuvaju se i neguju, a ekipa se gradi oko njih.

Ako stalno terate najbolje i ne dovodite kvalitetne zamene, šta onda možete da očekujete? Crvena zvezda se teško može pobediti u takvom ambinentu. Bez stalnog trenera, lidera na terenu, kontinuiteta, kvaliteta itd...Čemu onda da se nadaju navijači Partizana?

Strani strelci Partizana u derbijima (2019–2026)

22.09.2019. (161.) Partizan 2–0 Zvezda Sejduba Suma

20.12.2023. (171.) Partizan 2–1 Zvezda Matheus Saldanja

09.03.2024. (172.) Zvezda 2–2 Partizan Matheus Saldanja

Aldo Kalulu (Francuska)

22.02.2025. (175.) Zvezda 3–3 Partizan Ibrahim Zubairu

Svi oni pravili su razliku u derbijima, davali golove i nosili Partizan u Evropi, a tako su lako pušteni ili najureni iz Humske. Pobede moraju da se zasluže hrabrim i promišljenim potezima, a ne guranjem stvari pod tepih.

