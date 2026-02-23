Slušaj vest

Fudbaleri Zvezde će u četvrtak 26. februara od 18 sati i 45 minuta dočekati Lil u okviru revanš meča plej-ofa Lige Evrope.

Izabranici Dejana Stankovića su u prvom meču odigranom u Francuskoj savladali Lil rezultatom 0:1, a sada ih očekuje odlučujući duel i borba za plasman u osminu finala evropskog takmičenja.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Svi oni koji budu želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona “Rajko Mitić” do karata mogu doći ONLAJN putem, dok ulaznice mogu nabaviti i na šalterima Marakane.

Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv Lila svi zainteresovani do karata moći da dođu od 10 sati pa sve do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever – 1200 dinara

Istok – 2200 dinara

Zapad – 2600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8000 dinara

Džej Enem posle Lil - Zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković