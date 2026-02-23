Slušaj vest

Jezive slike stižu iz Meksika, gde je u sukobima meksičke vojske i nacionalne garde protiv narko-kartela Halisko, život izgubilo najmanje 55 ljudi.

Ministar bezbednosti Meksika Omar Garsija Arfuš je izjavio da je 25 pripadnika Nacionalne garde poginulo u saveznoj državi Halisko u šest osvetničkih napada mafijaša pošto je vojska u nedelju ubila šefa narko-kartela Halisko nove generacije (CJNG) Nemesija Rubena Oseguera Servantesa - "El Menča".

1/5 Vidi galeriju Gvadalahara - rat protiv narko-kartela Foto: Ulises Ruiz / AFP / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

U akciji protiv "El Menče" je poginulo 30 pripadnika narko-kartela, kao i jedan zatvorski čuvar, jedan agent tužioca i jedna žena, izjavio je Garsija Arfuš.

Nemesio Ruben Oseguera Servantes - "El Menčo" bio je šef kartela "Halisko nova generacija" (CJNG) koji švercuje fentanil, metamfetamin i kokain iz Meksika u SAD.

Ranije je bilo saopšteno da su tokom operacije protiv njega - pokušaja hapšenja, vojnici bili pod vatrom i ubili četiri osobe, a ranili tri koje su kasnije umrle.

El Menčo je ubijen u oružanom obračunu s vojskom koja je pokušala da ga privede, na šta je njegov kartel odgovorio blokadom puteva i paljenjem automobila širom Meksika.

Gvadalahara, glavni grad države Halisko i drugi po veličini grad u Meksiku, bio je skoro potpuno zatvoren u nedelju jer su uplašeni stanovnici ostali kod kuće. Međunarodni aerodrom u tom gradu radi sa smanjenim brojem osoblja zbog nasilja.

Upravo je Gvadalahara jedan od tri meksička grada predviđen za utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu ovog leta.

Mundijal je na programu od 11. juna do 19. jula, a pored Meksika, domaćini su još Kanada i Sjedinjene Američke Države.

Gvadalahara bi trebala da bude domaćin četiri utakmice tokom Mundijala:

Južna Koreja - pobednik kvalifikacija D (Češka, Republika Irska, Danska ili Severna Makedonija)

Meksiko - Južna Koreja

Urugvaj - Španija

Kolumbija - pobednik kvalifikacija 1 (Kongo, Nova Kaledonija ili Jamajka)

Takođe, na stadionu "Akron" kapaciteta 48.000 mesta, koji se nalazi u delu grada Zapopan, trebalo bi u martu da se održe i internacionalne kvalifikacije za plasman na Mundijal.

S obzirom na brutalan rat koji besni na ulicama ovog grada, postavlja se pitanje da li će se Mundijal uopšte i održati u Gvadalahari, ali i u Meksiku, pošto se sukob narko-artela protiv vlasti Meksika širi na nekoliko oblasti.

Podsetimo, pored Gvadalahare, domaćin Mundijala treba da budu Meksiko Siti i Monterej.