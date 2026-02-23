Slušaj vest

Jedno od najboljih pojačanja Crvene zvezde u poslednjih nekoliko sezona, brazilski golman Mateus, mogao bi da napusti Marakanu, ali su iz Ljutice Bogdana rekli "NE"!

Prema pisanju “ESPN-a” – Mateus se našao na meti Botafoga.

Mateus Crvena zvezda Seltik Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezda je ovim potezom zacementirali sjajnog golmana koji je postao jedan od glavnih igrača srpskog aktuelnog šampiona.

Ne propustiteKošarkaSLOVACI ŽELE U ABA LIGU: Slovan iz Bratislave izrazio želju da od sledeće sezone bude član regionalnog takmičenja
shutterstock_1441307360.jpg
FudbalPARTIZAN JE NAJURIO SVE FUDBALERE KOJI SU BILI IKS FAKTOR NA DERBIJIMA! Sukobi, svađe i problemi! Šta želite? Da pobedite Zvezdu na Marakani? Niste zaslužili...
FK Partizan odlasci igrača
FudbalUBISTVO NAJTRAŽENIJEG NARKO-BOSA UGROZILO ODRŽAVANJE MUNDIJALA U MEKSIKU: Brutalan rat vojske i garde protiv Halisko kartela razorio Gvadalaharu
Gvadalahara, Narko-kartel
Ostali sportoviU SUSRET VELIKOM JUBILEJU: Beogradski maraton jača inkluziju
Beogradski maraton

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković sa Delijama posle pobede u derbiju Izvor: Kurir televizija