Crvena zvezda dobila ponudu za golmana Mateusa, ali je rekla ne!
dobar potez
CRVENA ZVEZDA DOBILA PONUDU ZA MATEUSA! Saznajemo - ostaje na Marakani!
Slušaj vest
Jedno od najboljih pojačanja Crvene zvezde u poslednjih nekoliko sezona, brazilski golman Mateus, mogao bi da napusti Marakanu, ali su iz Ljutice Bogdana rekli "NE"!
Prema pisanju “ESPN-a” – Mateus se našao na meti Botafoga.
Mateus Crvena zvezda Seltik Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Zvezda je ovim potezom zacementirali sjajnog golmana koji je postao jedan od glavnih igrača srpskog aktuelnog šampiona.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1