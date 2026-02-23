Slušaj vest

Svih četrnaest navijača Hajduka priznalo je u ponedeljak krivicu te je osuđeno na tri meseca zatvora pred Opštinskim sudom u Živinicama zbog nedavnog napada na Delije, pripadnike navijačke grupe Crvene zvezde.

1/7 Vidi galeriju Sukob Delija i Torcide u Tuzli Foto: Printscreen / balkanskinavijaci / Instagram

Međutim, mogli bi uskoro da budu pušteni iz pritvora nakon što svaki pojedinačno uplati oko 4.500 evra za otkup kazne.

Kako je za hrvatske medije potvrdio advokat Mirko Lekić, proteklih sedam dana advokatski tim pripadnika Torcide pregovarao je s pripadnicima Tužilaštva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivice uz uslov da im se dodeli kazna zatvora od tri meseca. U ponedeljak je o tome održano ročište pred nadležnim Opštinskim sudom u Živinicama, gde je potvrđen taj dogovor.

“Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri meseca zatvora. Njima će biti uračunato ovo vreme što su proveli u pritvoru”, rekao je Lekić za Hinu.

Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene zvezde 24. januara nedaleko od Aerodroma Tuzla, pri čemu je više osoba povređeno, a među njima je bio i jedan pripadnik policije. Tada je privedeno više od 90 učesnika nereda, a njih 14 zadržano je u pritvoru. Od njih jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj, trojica u BiH.

Advokat Lekić pojasnio je da će advokati odmah nakon što pismena presuda Opštinskog suda bude dostavljena, pokrenuti zahtev za otkup kazne, što je u BiH moguće napraviti ukoliko je izrečena kazna do godinu dana zatvora.

“Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne od oko 150 maraka (oko 75 evra) po jednom danu i kad uplate taj iznos, mogu na slobodu”, izjavio je Lekić.

S obzirom na to da su već proveli mesec dana u pritvoru, svaki pripadnik Torcide moraće da uplati oko 4.500 evra kako bi izašli na slobodu.