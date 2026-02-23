Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler i sportski direktor FK PartizanIvica Iliev govorio je o crno-belima i porazu od Crvene zvezde (3:0) na 178. večitom derbiju.

Gostujući na TV Una, Iliev je naglasio da govori isključivo kao navijač crno-belih, a ne kao bivši funkcioner kluba. Prema njegovim rečima, razlika u kvalitetu između dva tima trenutno je očigledna:

1/11 Vidi galeriju Ivica Iliev Foto: Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Postoje dve Crvene zvezde. Na sreću srpskog fudbala, a nažalost nas Partizanovaca, ona je otišla tri klase iznad. Oni igraju fudbal sami za sebe. Imaju trenera koji je postao fantastičan, ozbiljan stručnjak. Ono što je Deki (Dejan Stanković) napravio u Lilu, ono treba da uđe u udžbenike. Koji bi mi trener sklonio jednog Arnautovića, jednog Kataija, dva vanzemaljca za naše uslove? To je neverovatno - počeo je Iliev.

- Zvezda je pokazala da ima dve identične ekipe. Oni su dve klase iznad ovog fudbala. Prošli derbi, ljudi koji su u fudbalu vide... koliko god Partizan da gol, osećate da će Zvezda okrenuti. Igrači Zvezde se osećaju superiorno. Najtužnija slika je bila kada Zvezda daje gol, a igrači se ne raduju. To nikada nije zabeleženo u istoriji derbija.

Osvrnuo se i na izdanje Partizana, ocenivši da je maksimum prikazan samo u prvih 45 minuta.

- Partizan je izvukao maksimum u prvom poluvremenu, ali ne možete igrati visoki presing 90 minuta, to niko na svetu ne može. Partizanov penal je bio slučajan, plod nekog odbitka, a prva i jedina šansa Partizana bila je ponovo kiks Zvezde zbog neke njihove prepotentnosti jer znaju koliko su bolji.

Iliev ne krije koliko ga trenutna situacija pogađa.

- Ovo pričam jer sam isfrustriran. Kao navijač Partizana, bivši igrač i direktor, ovo je za mene ponižavanje! Priče o promeni trenera su samo mazanje očiju, to je nebitna stvar. Mi smo postali amaterska liga ili liga za prodaju igrača. Gde se vide pravi rezultati? U Evropi. Koja ekipa jedina igra Evropu? Crvena zvezda. To su činjenice i moramo pogledati istini u oči.

Na kraju, posebno je izdvojio učinak Aleksandra Kataija.

- Treba da uživamo dok Katai igra u Srbiji. To je druga dimenzija fudbala. Čak ni jedan veliki igrač kao što je Arnautović ne pravi tu razliku koju pravi on. To je preozbiljno. Njih dvojica se razumeju zatvorenih očiju. Takođe, Krunić je od dolaska Dejana Stankovića drugi igrač, on je motor ekipe, dok je ranije bio "samo dobar igrač". Ovo što sada igraju, to je ozbiljan nivo - zaključio je Ivica Iliev.

BONUS VIDEO: