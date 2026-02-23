Slušaj vest

Grad Ilioupoli zavijen je u crno nakon što je istoimeni klub objavio vest o smrti mladog fudbalera selekcije do 17 godina, Panajotisa Maliosa.

Tužna informacija saopštena je putem zvaničnih naloga kluba na društvenim mrežama, čime je potvrđeno da je prerano preminuo talentovani član U17 ekipe. Više detalja još uvek nije poznato. Odlazak mladog igrača duboko je potresao ne samo njegove saigrače i trenere, već i čitavu klupsku zajednicu, kao i širu fudbalsku javnost u Grčkoj.

Vest o njegovoj smrti izazvala je talas tuge i saučešća, a klub se emotivnom porukom oprostio od svog mladog člana.

Saopštenje Ilioupolija prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Ilioupoli tuguje zbog iznenadnog gubitka svog U17 igrača, Panajotisa Maliosa. U ovakvim trenucima reči deluju nemoćno pred veličinom gubitka. Uz njegove roditelje i porodicu stojimo sa poštovanjem i ogromnom podrškom.

Naše misli i molitve su uz njih.

Neka ti je svetao put ka svetlosti, Panajotise. - stoji u saopštenju kluba.

BONUS VIDEO: