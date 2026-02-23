Slušaj vest

Barselona je već krenula u sastavljanje tima za sledeću sezonu Evrolige, a prvo zvučno pojačanje navodno je Silvan Francisko iz Žalgirisa.

Prema izveštaju “Mundo Deportiva”, Katalonci imaju verbalni sporazum sa Franciskom, koji se ove sezone ističe kao jedan od najboljih plejmejkera i igrača u Evroligi.

Francisko predvodi Žalgiris u borbi za plasman u plej-of, sa prosekom od 16,9 poena, 6,5 asistencija i 3,1 skok po utakmici, što mu daje vrednost 19,6 po meču.

