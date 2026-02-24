HRVATI OSTAJU BEZ SELEKTORA? Zlatko Dalić posle Mundijala pakuje kofere!
Zlatko Dalić bi mogao da napusti klupu Hrvatske posle Svetskog prvenstva.
Prema informacijam iz Azije, Dalić je sada glavni izbor za selektora Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Tamošnji fudbalski savez vidi Dalića kao idealnog naslednika rumunskog trenera Kozmina Olarojua, koji nije uspeo da odvede reprezentaciju na Svetsko prvenstvo 2026. godine, budući da je izgubio od Iraka u azijskom kontinentalnom baražu.
On trenutno ima 1.500.000 evra godišnje u reprezentaciji Hrvatske, dok je Rumun imao 6.000.000 na klupi UAE. Spekuliše se da bi Dalić mogao da zarađuje i više od toga.
Hrvatski strateg je u prošlosti već odbijao astronomske ponude iz Katara i Saudijske Arabije (koje su išle i preko 10.000.000 evra godišnje), ističući da su ljubav prema domovini i reprezentaciji ispred novca.
