Zlatko Dalić bi mogao da napusti klupu Hrvatske posle Svetskog prvenstva.

Prema informacijam iz Azije, Dalić je sada glavni izbor za selektora Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Tamošnji fudbalski savez vidi Dalića kao idealnog naslednika rumunskog trenera Kozmina Olarojua, koji nije uspeo da odvede reprezentaciju na Svetsko prvenstvo 2026. godine, budući da je izgubio od Iraka u azijskom kontinentalnom baražu.

On trenutno ima 1.500.000 evra godišnje u reprezentaciji Hrvatske, dok je Rumun imao 6.000.000 na klupi UAE. Spekuliše se da bi Dalić mogao da zarađuje i više od toga.

Hrvatski strateg je u prošlosti već odbijao astronomske ponude iz Katara i Saudijske Arabije (koje su išle i preko 10.000.000 evra godišnje), ističući da su ljubav prema domovini i reprezentaciji ispred novca.

