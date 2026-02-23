Fiorentina je ostvarila važnu pobedu protiv Pize rezultatom 1:0, čime je napustila zonu ispadanja u Seriji A.
26. kolo
SERIJA A! Važna pobeda Fiorentine, minimalac u Toskani!
Fudbaleri Fiorentine savladali su Pizu sa 1:0 u okviru 26. kola Serije A.
Čeka Violu grčevita borba za opstanak, a ovaj trijumf ju je izveo iz zone ispadanja.
Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Odlučujući detalj se dogodio u 13. minutu. Spetljao se Kanestrelji, defanzivac gostiju, u želji da izblokira udarac rivala koji je išao ka golu, i namestio je zicer Kenu, koji taj poklon nije odbio.
Piza je ostala ispod crte, a u Firenci se nadaju da im slede lepši dani i da neće razmišljati o opstanku do finiša sezone.
