Fudbaleri Fiorentine savladali su Pizu sa 1:0 u okviru 26. kola Serije A.

Čeka Violu grčevita borba za opstanak, a ovaj trijumf ju je izveo iz zone ispadanja.

Odlučujući detalj se dogodio u 13. minutu. Spetljao se Kanestrelji, defanzivac gostiju, u želji da izblokira udarac rivala koji je išao ka golu, i namestio je zicer Kenu, koji taj poklon nije odbio.

Piza je ostala ispod crte, a u Firenci se nadaju da im slede lepši dani i da neće razmišljati o opstanku do finiša sezone.

