Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras na svom terenu u Firenci Pizu 1:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.

Pobedonosan gol za Fjorentinu postigao je Mojze Kin u 13. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Fjorentina se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa 24 boda, dok Piza zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 15 bodova.

Fjorentina će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Udineu protiv Udinezea, dok će Piza dočekati Bolonju.

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir