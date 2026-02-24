Fjorentina se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa 24 boda, dok Piza zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 15 bodova
Fudbal
FJORENTINA POBEDILA PIZU: Mojze Kin presudio fenjerašu
Slušaj vest
Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras na svom terenu u Firenci Pizu 1:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.
Pobedonosan gol za Fjorentinu postigao je Mojze Kin u 13. minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Fjorentina se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa 24 boda, dok Piza zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 15 bodova.
Fjorentina će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Udineu protiv Udinezea, dok će Piza dočekati Bolonju.
Reaguj
Komentariši