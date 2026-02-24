Sve utakmice možete da gledate u direktnom prenosu na kanalima Arena sport
Fudbal
INTER JURI (NE)DOSTIŽNO: Evo gde možete da gledate revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona
Prve četiri revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona igraju se večeras.
Jedna utakmica je na programu od 18.45 časova, a sastaju se Atletiko i Klub Briž (prvi meč 3:3).
Foto galerija Lige šampiona Foto: AllShotLive / Actionplus / Profimedia, David Blunsden / Actionplus / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia
Tri su u standardnom terminu od 21 sat, a igraju Njukasl - Karabag (6:1), Inter - Bode/Glimt (1:3) i Leverkuzen - Olimpijakos (2:0).
I dok su Njukasl i Leverkuzen jednom nogom već u osmini finala Lige šampiona, dosta vatre nas očekuje u Madridu i Milanu. Posebno će biti interesantno videti da li Inter može da nadoknadi dva gola minusa iz Norveške protiv Bode/Glimta.
Naravno, tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
