- Utisak mi je najpozitivniji, što se tiče aktera na terenu. Međusobno poštovanje između igrača i oba stručna štaba, sve je bilo kulturno na terenu. Uvek je za Savez interesantnije kad je neizvesno, ali rekao bih da je Zvezda bila mnogo bolja i da je zasluženo pobedila. Rekao bih da će prvenstvo u nastavku biti neizvesno. Zvezda je uhavtila svoj ritam, mi kao Savez ne komentarišemo klubove. Pozitivno je sve ono što se Zvezdi desilo u Evropi, i taj njen kontinutet u evropskim takmičenjima je uticao na stabilnost igre.

- Poslali smo UEFA, i penal i indirektan udarac su bile ispravne odluke. Pravila fudbalske igre su veoma precizna i egzaktna, a od sudija se u Savezu danas traži samo primena pravila igre. Jedina osoba koja je znala ko će biti sudija je Dominiko Mesina, predsednik Sudijske komisije. Znam na šta se aludira i ne bih govorio o periodu u kom nisam bio u Savezu, ali, kažem, znam na šta se misli. To su neke stvari koje su bile... Danas kod nas ovako sudije funkcionišu... Imamo šestoricu internacionalnih sudija, među njima je i Pavle Ilić, i oni mnogo toga mogu da izgube u derbiju. Od početka sezone se jedna grupa sudija veoma istakla, Ilić je među njima, i to je jedino što je Mesini bitno. Da je Ilić okrenuo na jednu ili drugu stranu, to bi ga koštalo internacionalne karijere, i on to zna - podvukao je Radujko.