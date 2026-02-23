Slušaj vest

Crvena zvezda je u 178. večitom derbiju odigranom u nedelju pobedila Partizan rezultatom 3:0, a strasti se ne smiruju ni dan kasnije.

Generalni sekretar FSS-a Branko Radujko, govorio je u emsiji "Indirektno kod Popa i Milana" o okršaju večitih na stadionu "Rajko Mitić".

Voditelji su usred razgovora saopštili Radujku da je stigla poruka od Radeta Bogdanovića, a pitanje je bilo:

- Da li je sudija morao da vidi penal za Partizan? Kako i zašto ga nije video, i da li je pre gola Kostova bio faul nad Demba Sekom na centru terena?

Radujko se na trenutak osmehnuo, pozdravio čuvenog analitičara, rekavši da je uvek zanimljivo slušati njegove opservacije, a onda je prešao na "suve" činjenice i statistiku UEFA koja jasno pokazuje ulogu VAR-a u modernom fudbalu.

- Pre uvođenja VAR-a, prema statistici UEFA, bilo je oko 2,51 odsto pogrešnih odluka po utakmici. S obzirom na to da sudija donese oko 200 odluka tokom meča, to je bilo 5-6 ozbiljnih grešaka. Danas, sa VAR-om, taj procenat je pao na 0,8 odsto. Dakle, svedeni smo na jednu grešku po utakmici - istakao je Radujko i dodao:

- Ako sudija nije video, video je VAR. Ali sudija svaki, i to će potvrditi i svaki sledeći koji dođe ovde kod vas, sada u sudijskoj organizaciji — ima problem ako ga je ispravio VAR tamo gde je mogao da vidi, a nije video. A VAR ima problem ako je trebao da ispravi, a nije ispravio. Kad govorim problem, to su neka bodovanja, liste i tako dalje - rekao je Radujko.

