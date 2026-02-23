Izabranici Majkla Karika slavili su na neugodnom gostovanju i nastavili borbu za plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Jedini strelac bio je Benjamin Šeško.

Probao je Everton u finišu da se domogne boda, ali su gosti iz Mančestera odbili sve nalete i tako se osvetili za poraz iz prvog dela sezone na svom stadionu.