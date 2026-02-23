Mančester junajted je savladao Everton sa 1:0 u Premijer ligi, zahvaljujući golu Benjamina Šeška. Ova pobeda je važna za borbu za Ligu šampiona.
PREMIJER LIGA! Šeško doneo pobedu Junajtedu protiv Evertona!
Fudbaleri Mančester junajteda savladali su Everton sa 1:0 u okviru 27. kola Premijer lige.
Izabranici Majkla Karika slavili su na neugodnom gostovanju i nastavili borbu za plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Jedini strelac bio je Benjamin Šeško.
Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
Probao je Everton u finišu da se domogne boda, ali su gosti iz Mančestera odbili sve nalete i tako se osvetili za poraz iz prvog dela sezone na svom stadionu.
