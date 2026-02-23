Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su Everton sa 1:0 u okviru 27. kola Premijer lige.

Izabranici Majkla Karika slavili su na neugodnom gostovanju i nastavili borbu za plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Jedini strelac bio je Benjamin Šeško. 

Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Probao je Everton u finišu da se domogne boda, ali su gosti iz Mančestera odbili sve nalete i tako se osvetili za poraz iz prvog dela sezone na svom stadionu.

Ne propustiteKošarkaTEŽAK UDARAC ZA FINIKS: Dilon Bruks van terena od četiri do šest nedelja zbog preloma šake
Dilon Bruks i Majkl Porter Junior
FudbalRADE BOGDANOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Da li je Partizan oštećen u večitom derbiju? Uključio se u uživo program i otkrio detalj koji ide na štetu crno-belih?
Rade Bogdanović
FudbalSAMO JE ON ZNAO DA ĆE PAVLE ILIĆ SUDITI 178. VEČITI DERBI! Snimci poslati UEFA, a ovo je odgovor!
spartakpartizan-90.jpg
Fudbal"BIKOVI" DOBILI NOVOG TRENERA: Roberto D'Aversa preuzeo Torino
Detalj sa meča Đenova - Torino

BONUS VIDEO:

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir