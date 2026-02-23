Slušaj vest

Fudbaleri Bolonje pobedili su večeras na svom terenu Udineze 1:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.

Pobedonosan gol za Bolonju postigao je Federiko Bernardeski iz penala u 75. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Bolonja je osma na tabeli sa 36 bodova, dok Udineze zauzima 11. mesto sa 32 boda.

Bolonja će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Pize, dok će Udineze u Udineu dočekati Fjorentinu.

