BOLONJA SA PENALA DO 3 BODA: Bernardeski srušio Udineze
Fudbaleri Bolonje pobedili su večeras na svom terenu Udineze 1:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.
Pobedonosan gol za Bolonju postigao je Federiko Bernardeski iz penala u 75. minutu.
Bolonja je osma na tabeli sa 36 bodova, dok Udineze zauzima 11. mesto sa 32 boda.
Bolonja će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Pize, dok će Udineze u Udineu dočekati Fjorentinu.
