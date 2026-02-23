Alaves zauzima 14. mesto na tabeli sa 27 bodova, dok se Đirona nalazi na 11. poziciji sa 30 bodova
Fudbal
GOLEADA U VITORIJI: Alaves i Đirona podelili bodove
Slušaj vest
Fudbaleri Alavesa odigrali su večeras na svom terenu u Vitoriji nerešeno protiv Đirone 2:2, u utakmici 25. kola španske Primere.
Prednost Alavesu doneo je Lukas Boje golom u petom minutu, a izjednačenje Đironi Vladislav Vanat pogotkom u 31. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Vođstvo Đironi doneo je Viktor Cigankov golom u 73. minutu, a izjednačenje Alavesu Boje pogotkom u 89. minutu.
Alaves zauzima 14. mesto na tabeli sa 27 bodova, dok se Đirona nalazi na 11. poziciji sa 30 bodova.
Alaves će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Valensiji protiv Levantea, dok će Đirona dočekati Seltu.
Reaguj
Komentariši