Fudbaler Milana Ruben Loftus-Čik odsustovaće sa terena osam nedelja zbog preloma vilice, saopštio je danas italijanski klub.

Engleski vezista je na utakmici protiv Parme doživeo prelom alveolarnog nastavka vilice, a Milan je saopštio da je operacija "repozicije i stabilizacije preloma" kojom je on bio podgrnut danas bila "potpuno uspešna".

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Loftus-Čik je ove sezone odigrao ukupno 27 utakmica i postigao tri gola za Milan.

Milan, za koji nastupa i srpski defanzivac Strahinja Pavlović, je drugi na tabeli Serije A sa 54 boda, 10 manje od prvoplasiranog Intera.

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir