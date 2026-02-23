Loftus-Čik je ove sezone odigrao ukupno 27 utakmica i postigao tri gola za Milan
Fudbal
JEZIVE SCENE U MILANU: Loftus-Čik van terena osam nedelja zbog preloma vilice
Slušaj vest
Fudbaler Milana Ruben Loftus-Čik odsustovaće sa terena osam nedelja zbog preloma vilice, saopštio je danas italijanski klub.
Engleski vezista je na utakmici protiv Parme doživeo prelom alveolarnog nastavka vilice, a Milan je saopštio da je operacija "repozicije i stabilizacije preloma" kojom je on bio podgrnut danas bila "potpuno uspešna".
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Loftus-Čik je ove sezone odigrao ukupno 27 utakmica i postigao tri gola za Milan.
Milan, za koji nastupa i srpski defanzivac Strahinja Pavlović, je drugi na tabeli Serije A sa 54 boda, 10 manje od prvoplasiranog Intera.
Reaguj
Komentariši