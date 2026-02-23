Slušaj vest

Fudbaler Benfike Đanluka Prestijani suspendovan je za revanš meč plej-ofa Lige šampiona protiv Real Madrida.

UEFA je u ponedeljak u zvaničnom saopštenju potvrdila da je as Benfike suspendovan zbog istrage koja je pokrenuta protiv njega.

Poznato je da je Vinisijus Žunior optužio Argentinca da ga je vređao na rasnoj osnovi, UEFA je odmah pokrenula istragu, a iako ona nije završena, ima pravo da ga suspenduje što je i iskoristila.

UEFA se pozvala na pravilo iz svog pravilnika da sme da suspenduje igrača protiv kog se vodi istraga, te Prestijani neće moći da pomogne svojoj ekipi da nadoknadi gol zaostatka protiv Real Madrida.

Benfika je reagovala i tražila da UEFA po istom pravilu suspenduje i Mbapea, koji je vređao Prestijanija.

Mbape je javno na terenu izvređao Prestijanija. Nazvao ga je p...m i rasistom, a to je čitav svit video na snimku.

Mladi 20-godišnji ofanzivac Benfike spreman je da tuži Kilijana Mbapea i Vinisijusa.

Portugalski mediji donose informaciju da je njegov advokat već u akciji i da sprema optužnicu protiv dve zvezde Reala.

Ona će sigurno biti podignuta u narednim danima. Optužiće ih za klevetu jer su javno naneli štetu njegovom ugledu.

Real Madrid vrši veliki pritisak da se Argentinac kazni i ostaje nam da vidimo kako će sve završiti.