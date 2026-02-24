Slušaj vest

Crvena zvezda je na Marakani ubedljivo savladala Partizan 3:0, a razočarani Iliev u razgovoru za TV Una izneo je niz zanimljivih opservacija.

Ivica Iliev ističe da je Zvezda pokazala da je daleko iznad rivala iz Super lige Srbije.

"Oni su dve klase iznad ovog fudbala. Prošli derbi, ljudi koji su u fudbalu vide... koliko god Partizan da gol, osećate da će Zvezda okrenuti. Igrači Zvezde se osećaju superiorno. Najtužnija slika je bila kada Zvezda daje gol, a igrači se ne raduju. To nikada nije zabeleženo u istoriji derbija", kaže Iliev i dodaje:

"Partizanov penal je bio slučajan, plod nekog odbitka, a prva i jedina šansa Partizana bila je ponovo kiks Zvezde zbog neke njihove prepotentnosti jer znaju koliko su bolji".

Kaže da ga trenutna situacija izuzetno pogađa.

"Ovo pričam jer sam isfrustriran. Kao navijač Partizana, bivši igrač i direktor, ovo je za mene ponižavanje! Priče o promeni trenera su samo mazanje očiju, to je nebitna stvar. Mi smo postali amaterska liga ili liga za prodaju igrača. Gde se vide pravi rezultati? U Evropi. Koja ekipa jedina igra Evropu? Crvena zvezda. To su činjenice i moramo pogledati istini u oči", kaže bivši as Partizana.

Najviše ga je razočarao Demba Sek.

"Sek? Pa može on da dobije lopte koliko hoćeš, ali ako ništa ne uradiš s njom, ti si "kisela voda, momak". A ovaj Polter? To je najveći upitnik. Da se dovede igrač od 35 godina na pozajmicu, čovek koji u drugoj ligi Nemačke, u ekipi koja ispada i bori se za opstanak, ne igra ni tamo! On dođe sa 35 godina i sedi na klupi. Neshvatljivo".

Pozitivan utisak ostavili su mladi Stefan Petrović i iskusni Mitrović.

"Mali Petrović, 2008. godište... Sa kakvim je on "personalitijem" izašao na utakmicu! On je onog, da kažem, prepotentnog Ovusa bukvalno pojeo. Tužno je što Partizan izgubi 3:0, pa takav kvalitetan potencijal ostane skrajnut. Niko o njemu ne priča zbog debakla, a odigrao je fantastično, pogotovo prvo poluvreme. Isto važi i za Mitrovića koji je komandovao odbranom. On je fenomen, povratnik, čovek sa 35 godina koji je držao odbranu koliko je mogao sam".

Zgranut je Iliev što je mladi Nikola Simić igrao van svoje prirodne pozicije.

"Naš najbolji odbrambeni igrač, jedini koji ima ozbiljnu tržišnu cenu, mali Simić... To je meni nečuveno, da on kao centralni bek bude stavljen da igra zadnjeg veznog! Dečko to nikada nije igrao, ne znam da li je odradio jedan trening na toj poziciji".