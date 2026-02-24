Slušaj vest

Bobi Mur je bio kapiten engleske fudbalske reprezentacije koja je pobedila na Svetskom prvenstvu 1966. u Engleskoj.

To je jedini titula svetskog šampiona koju je selekcija Engleska osvojila. Nastupio je 108 puta za reprezentaciju, što je u njegovo vrieme bio rekord. Igrao je 15 godina za Vest Hem, od čega je više od 10 godina bio kapiten kluba. Bio je svetska klasa po sposobnosti čitanja fudbalske igre.

Prvu utakmicu za reprezentaciju odigrao je u pripremnom meču uoči tog Svetskog prvenstva, na kojoj se dobro pokazao pa je dobio mesto u selekciji. Na kratko je dobio kapitensku traku, jer je dotadašnji kapiten bio povređen. Tog trenutka je postao najmlađi igrač koji je poneo kapitensku traku.

Krađa narukvice

Engleska se pripremala za Mundijal u Meksiko gde je branila jedinu titulu prvaka, a Bobi Mur je bio kapiten te generacije. Vodio je Gordi Albion do ubedljivih 4:0 u Bogoti. Zatim utakmica u Ekvadrou i neprijatno iznenađenje po povratku u Kolumbiju preko koje je trebalo da odu u Englesku.

Pet sati čekanja na aerodromu pretvorilo se u pravu dramu. Bobi Mur je optužen za krađu 625 funti vredne narukvice. Radnica u juvelirnici uprla je prstom u legendarnog fudbalera, a onda su krenule peripetije koje su se pretvorile u pravi pravcati cirkus. Na kraju svega toga kažnjen je kućnim pritvorom, dobio je obezbeđenje koje ga je pratilo dok je džogirao kako bi održao formu za SP, a dozvoljeni su mu i treninzi u parku. Sa meštanima je čak odigrao i jednu utakmicu. Narod se smejao vlastima što prave cirkus od celog slučaja, te je Mur na kraju pušten. Pet godina kasnije povučena je optužnica protiv njega.

Osvojio je FA kup sa Vest Hemom 1964, a iste godine uspešno je prošla i operacija raka testisa. Sledeće godine sa klubom je osvojio Kup pobednika kupova.

Posle 30 nastupa u reprezentaciji dobio je kapitensku traku i na Svetskom prvenstvu 1966. godine u Engleskoj bio je kapiten reprezentaciju u osvajanju titule prvaka sveta. Bio je prvoklasni obrambeni igrač i sportska ikona. U finalnoj utakmici protiv Zapadne Nemačke u kojoj su Englezi pobedili sa 4:2 imao je dve asistencije. Trofej svetskog prvaka primio je na Vembliju iz ruku kraljice Elizabete Druge.

Bio je trener bez većih uspeha s klubom Eastern AA iz Hong Konga i engleskim klubovima Oksford Siti i Sautend Junajted.

Imao je novčanih problema u kasnijim godina, razveo se od supruge i oženio drugom ženom. Umro je od raka 1993. godine u 51 godini života.

Njegov broj 6 u Vest Hemu je povučen i više ga niko ne nosi. Član engleske fudbalske kuće slavnih postao je 2002. godine, a dobio je i bistu u Londonu.

Džajina lekcija



Godine 1968. održano je Evropsko prvenstvo, a u polufinalu Jugolsavija je eliminisala vladajuće šampione sveta savladavši ih minimalcem. Meč je odigran u Firenci, a jedini gol postigao je Dragan Džajić pet minuta pre kraja. To je ujedno bila i Džajina lekcija selekciji čije su glavne zvezde bili neprevaziđeni fudbaleri Bobi Mur, Bobi Čarlton i Alan Bol.

Povodom UEFA jubileja 2003. godine fudbalski savez Engleske ga je proglasio najboljim engleskim fudbalerom u poslednjih 50 godina.