Slušaj vest

Baka Prase je totalno neočekivano postao najvažnija osoba kada je reč o promociji Vojvodine, redovan je na utakmicama ovog kluba, a u podkastu "Telcast" je govorio o ulasku u srpski fudbal.

"Kako je došlo do toga? Moja devojka je iz Novog Sada, iz Beočina, u blizini Novog Sada. Stalno me ljudi pitaju, od kako sam postao poznat - Zvezda ili Partizan? Nema ono za koga ti navijaš, nego samo - Zvezda ili Partizan? I ja, hajde čisto dunulo mi je zbog nje, padne mi na pamet - kažem da navijam za Vojvodinu. Krenuo malo da pričam o tome, postalo je viralno na TikToku, milioni pregleda i ovi stvarno su počeli da pričaju da navijam za Vojvodinu", rekao je Baka Prase.

Pričao je i o utisku koji je ostavio na njega Dragoljub Zbiljić, predsednik Vojvodine.

"Tu sam se spojio sa Zbiljom preko sestre, ona me pozove da budem gost na utakmici, pošto je ona rekla ljudima iz marketinga da me kontaktiraju. Ona je majka od mog drugara. I kao, hajde dođi. Upoznao sam Zbilju, šalio sam se da ću da budem predsednik, nalupetao sam se svega i svačega i to je postalo skroz viralno, tema. Ljudi su želeli da čuju o čemu se radi, da li je to stvarno tačno šta je pričam".

1/5 Vidi galeriju Baka Prase gost u Telcastu Foto: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Poručio je i da je bio ozbiljan u nameri da postane predsednik kluba.

"Krenulo je kao šala, a sada je "zbilja" (smeh). Ne verujem da ću da se kandidujem, bio sam zagrejan oko toga da budem predsednik Vojvodine, ali kada sam upoznao Zbilju, mislim da nema niko bolji da vodi Vojvodinu od njega. Ali ću videti...".

Njegova povezanost sa Vojvodinom je doprinela popularnosti kluba.

"Zbilja je primetio da moje prisustvo donosi brojke, koje ja nosim sa sobom. To je ono što sam ja pričao na početku. Baka Prase nosi ozbiljnu težinu, došao sam na utakmicu, odradio intervju, pitali su me šta bih ja uradio za Vojvodinu, to su okačili i otišli su "ful viralno", milioni pregleda. Negativni i pozitivni komentari...".

Bonus video: